تعاون للارتقاء بحياة سكان “روشن”

وقّعت مجموعة “روشن”، شركة التطوير العقاري الأكثر موثوقية وأحد المشاريع الكبرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي “سُبل”.
وقالت “روشن” إن المذكرة تتضمن تسجيل مجتمعات “روشن” في نظام المؤسسة، وفي مقدمتها العنوان الوطني بخدمة العنوان المختصر المخصص، ما يضمن للسكان سهولة وسرعة الحصول على خدمات البريد وخدمة التوصيل إلى المنازل مثل خدمات توصيل الوثائق الحكومية وطلبات المتاجر الإلكترونية.
وأضافت أنه يمكن لسكان مجتمعات “روشن” حصولهم على عناوين مخصصة تعكس الهوية الفريدة لمنازلهم وتعزز تميز مجتمعاتهم، كما تسهم الاتفاقية في تحسين التعاملات الرقمية وخدمات توصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية، وهو ما يرتقي بجودة الحياة لسكان مجتمعات “روشن”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”روشن” ديفيد جروفر، أن التعاون مع “سبل” يهدف إلى تبادل الخبرات ومواكبة تطلعات سكان مجتمعاتنا تجاه إمكانات الاتصال المحلية والعالمية، فضلًا عن تحسين معايير جودة الحياة التي تمتاز بها مشاريعنا في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والتجارية في “سبل” المهندس ريّان الشريف، أن هذه الاتفاقية مع شركة رائدة في مجالها تؤكد مدى الدور المحوري لمؤسسة البريد السعودي في رفع مستوى جودة الحياة من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها للقطاعين العام أو الخاص على حد سواء.