نظام “إنذار مبكر” للظواهر الجوية

أطلق المركز الوطني للأرصاد، آلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.
وأوضح المركز أن الآلية الجديدة تشمل تصنيفات مراحل الإنذار، والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر، لتوضيح “احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية محددة”.
وأشار إلى أنه يتم إصدار الإنذارات قبل فترة تتراوح بين 6 – 12 ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية، بحسب معايير محددة لكل لون، مؤكدة أن الآلية الجديدة تُعنى بالظواهر كافة التي قد تؤثر في أجواء المملكة، سواء كانت أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية، وضباب، ورياح شديدة، وارتفاع أمواج، وموجات باردة، وموجات حارة وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة، أو عواصف ثلجية شديدة. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، قد دشن الآلية الجديدة في الرياض الشهر الماضي، بحضور الجهات المعنية، راعت أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين؛ لتحقيق عمل تكاملي للإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات.