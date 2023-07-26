“اختبارات” لتأهيل 42 ضابطاً “بحرياً”

عقدت الهيئة العامة للنقل، اختبارات الكفاءة التحريرية للضباط البحريين لتأهيل 42 ضابطاً بحرياً للعمل على متن السفن التجارية لأعالي البحار.
وذكرت الهيئة أن عدد مَن انضم لهذا الاختبار بلغ 30 متدرباً ملاحياً بحرياً و12 متدرباً هندسياً بحرياً لمستوى التشغيل لأداء مختلف الاختبارات الفنية المتعلقة بالملاحة الساحلية، وتصميم السفن، والملاحة الفلكية، واتزان السفن، والمحركات البحرية وصيانتها، وغيرها من الكفاءات وبإجمالي 10 اختبارات ولمدة 30 ساعة.
ويُجري المتقدمون عدداً من الاختبارات التحريرية الملاحية والهندسية المتخصصة، والمتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، والإجازة والخفارة الملاحية للعاملين بالبحر 1978م وتعديلاتها STCW. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الاختبارات تعقد بالتعاون مع الأكاديمية البحرية بشركة أرامكو ومركز التدريب بالشركة في محافظة جدة، وسيخضع المتدربين لاختبارات شفهية لتقييم المستوى المعرفي والمهاري والقيادي وقوانين منع التصادم والسلامة البحرية وغيرها على أيدي خبراء بالمجال البحري.