“أمير تبوك”: دور المسرح مهم بنقل “الثقافات”

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أهمية الدور المهم للمسرح في نقل الثقافات وإبراز دورها في المجتمع، وذلك خلال استقباله رئيس نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية بالمنطقة الممثل والمخرج خالد الحربي، وأعضاء مجلس الإدارة.
وطالب الأمير فهد، أعضاء النادي بإبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وفني ومسرحي، وبرعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية.
كما أكد دعم جميع أعمال النادي من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم الفنية والمسرحية. وفق “أخبار 24”.
من جهتهم، أعرب رئيس وأعضاء نادي تبوك بما يوليه أمير المنطقة من اهتمام ورعاية بالشباب وتحفيزهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع إسهامهم لتأدية رسالتهم.