“سواني” تطلق علامتها التجارية “نوق”

أطلقت شركة “سواني” الرائدة بقطاع حليب الإبل في المملكة، علامتها التجارية الجديدة “نوق”، والتي ستقدم من خلالها منتجات حليب الإبل الفاخرة في السوق السعودية.
وقالت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إن الخطوة تأتي ضمن هدفها لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.
وأوضحت أن علامة “نوق” التجارية تقدم منتجات مبتكرة من حليب الإبل الطبيعي الكامل، لتسهم في إثراء سوق منتجات الألبان وتتماشى مع ذائقة المستهلك في المملكة، خاصة وأن حليب الإبل يعد منذ قرون جزءًا من تراث المملكة الغني وتقاليدها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ”سواني” أحمد جمال الدين، إن الشركة تسعى للاستفادة من الخبرات الواسعة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في قطاع منتجات حليب الإبل، مما يمنح السوق المحلية ميزة اقتصادية وتنافسية، وبما يسهم مستقبلاً في زيادة السعة الإنتاجية لحليب الإبل، وتصديره للأسواق العالمية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشركة تسعى لتعزيز الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ لتعزيز الوعي والمعرفة للحفاظ على ثروة المملكة من الإبل.
ويعد حليب الإبل مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة، كما يساعد على الحفاظ على الصحة العامة، وهو غني بالفيتامينات خاصة فيتامين سي الضروري لجسم الإنسان، كما يسهم في تقوية جهاز المناعة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.
يذكر أن سواني تهدف لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في منتجات حليب الإبل في المملكة، وتقديم منتجات وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية، ومن المقرر أن تستهل “نوق” عملياتها الإنتاجية خلال الربع الرابع من العام الحالي.