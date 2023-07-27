الأخضر في المجموعة السابعة بتصفيات المونديال وكأس آسيا 2027

أسفرت قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة التي تضم كلا من الأردن، وطاجيكستان والفائز من كمبوديا وباكستان.
وفيما يلي قرعة الدور الثاني من التصفيات المشتركة:
– المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول 1 (أفغانستان – منغوليا)
– المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول 5 (ميانمار – ماكاو)
– المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول 3 (سنغافورة – غوام)
– المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول 7 (الصين تايبية – تيمور الشرقية)
– المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول 9 (هونغ كونغ – بوتان)
– المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من الدور الأول 8 (إندونيسيا – بروناي)
– المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول 6 (كمبوديا – باكستان)
– المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول 4 (اليمن – سريلانكا)، الفائز من الدور الأول 10 (نيبال – لاوس)
– المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول 2 (المالديف – بنغلادش)
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجري تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصفاً في النهائيات العالمية بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وكذلك سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.
وفق “سبورت 24”.