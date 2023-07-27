“الصناعة”: 5 مواقع لخام الرمل بالزلفي

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لخام الرمل في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، كمجمعات تعدينية للأنشطة التعدينية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن المواقع هي: موقع الرمل جنوب الزلفي بمساحة 0.93 كيلومتر مربع، وموقع الرمل جنوب غرب الزلفي بمساحة 1.16 كيلومتر مربع، وموقع الرمل شمال الزلفي بمساحة 2.9 كيلومتر مربع، وموقع الرمل شمال غرب الزلفي بمساحة 1.36 كيلومتر مربع، وموقع الرمل غرب الزلفي بمساحة 1.89 كيلومتر مربع.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقاً لنظام الاستثمار التعديني. وفق “أخبار 24”.