“النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد المملكة 1.9%

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9% في عام 2023، مع تسارع النمو إلى 2.8% في 2024، بدعم من الاستثمارات الخاصة الناتجة عن المشاريع الكبرى التي ستدعم النمو في القطاع غير النفطي.
ورفع الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر منه، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 مقارنة عن توقعات أبريل الماضي من 2.8% إلى 3.0% حيث يتعافى الاقتصاد العالمي بوتيرة إبطاء، كما توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022.
وتوقع الصندوق كذلك انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.8% في عام 2023 بينما أشار إلى إمكانية أن يكون تباطؤ التضخم الأساسي تدريجياً.وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن العالم لا يزال يمرّ ببعض التحديات في ظل رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاستقرار الأسعار، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة.