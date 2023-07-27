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جديد الخرج > العجمي مستشاراً لسمو محافظ الخرج
27/07/2023   8:26 م

العجمي مستشاراً لسمو محافظ الخرج

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صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بتكليف الأستاذ فيصل العجمي مستشاراً لسموه.

العجمي مستشاراً لسمو محافظ الخرج

جديد الخرج
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