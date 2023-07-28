النصر والشباب..قمة سعودية بنكهة عربية

تُختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بأربع مواجهات.
ويلعب النصرأمام الشباب في قمة سعودية بنكهة عربية، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند الساعة 10 مساءً.
ويخوض النصرالمواجهة بعد عودته من معسكر خارجي بين البرتغال واليابان، كما هو الحال بالنسبة للشباب العائد من معسكر النمسا.
وفي المجموعة الثالثة ذاتها يلعب الزمالك المصري أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، عند الساعة السادسة مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف. وفق “سبورت 24”.
المجموعة الرابعة
وتبدأ مباريات المجموعة الرابعة عند الساعة الرابعة عصرًا، عندما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري، نظيره الرجاء المغربي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
وعلى أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، وتحديدًا عند الثامنة مساءً، تجمع القمة الخليجية الكويت الكويتي ونظيره الوحدة الإماراتي ضمن المجموعة الرابعة ذاتها.