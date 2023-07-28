طرح 10 فرص استثمارية في الطائف

طرحت أمانة الطائف 10 فرص استثمارية متنوعة، شملت إنشاء وتشغيل مجمعات تجارية وسياحية وقرى ريفية ومنتجعات ومطاعم تراثية ومراكز طبية.
وشملت الفرص الاستثمارية البلدية الجديدة إنشاء وتشغيل وصيانة قرية ريفية بالهدا، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي على طريق الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمعين تجاريين بطريق سليمان الراجحي، وإنشاء وتشغيل وصيانة بطريق الملك عبدالله.
كما شملت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة دولية بطريق الملك فهد، إنشاء وتشغيل وصيانة مطعمين سيار بالردف، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز عيادات طبية بالقمرية “أنشطة صحية، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بطريق الرياض جوار نادي الفروسية، تشغيل وصيانة مطعم تراثي بمبنى بلدية غرب الطائف الفرعية القديم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الأمانة أن طرح هذه الفرص الاستثمارية ستسهم في تلبية خيارات إضافية لزوار الطائف وسائحيها على مدار العام، وتمنح المستثمرين فرصة لعرض خدماتهم بطريقة تنافسية، داعية المستثمرين ورواد الأعمال للتقدم على هذه الفرص الموضحة تفاصيلها عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي “فرص”.