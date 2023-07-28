إطلاق “آفاق الدرعية” الصيفي للشباب

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، برنامج آفاق الدرعية الصيفي للشباب، الذي يستمر لـ4 أسابيع من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بداية من 30 يوليو الجاري.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يشتمل على العديد من الأنشطة العملية وورش العمل، التي تركز على تعزيز المعرفة والقيادة والقيم وتنمية المهارات للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 17 عاماً، لتعزيز نمو شخصياتهم، ورفع مستوى الوعي الثقافي لديهم.
وأبانت أن البرنامج يتكون من 4 مسارات، أولها مسار قادة المستقبل الذي يهدف إلى تمكين اليافعين، وتشجيعهم على ترك بصمة إيجابية في المجتمع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم، أما المسار الثاني الذي يحمل عنوان “مسار الفنون والأزياء”، والذي سيضم المهتمين بالفن والأزياء، فيهدف لدمج المهارات الفنية للمشتركين بجماليات الطبيعة الحية للدرعية وثقافتها العريقة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن مسار التقاط اللحظات وتأليف القصص يستهدف تسليط الضوء على أهمية رواية القصص وتمثيلها، وتأثيرها في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والمعرفة، بينما يركز المسار الرابع والأخير على الآثار والتراث، للتعريف بتاريخ الدرعية العريق، حيث يقف المشاركون على مقربة من الأحداث التاريخية التي شكلت تاريخ هذه المنطقة واستمر تأثيرها حتى وقتنا الحالي.