“إخاء”: توظيف 51% من الأيتام المؤهلين

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بجهود المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” خلال النصف الأول من 2023.
وأكد الراجحي أن الوزارة تدعم الجهود المجتمعية تجاه الأيتام، والسعي لتمكينهم، وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، معبراً عن تقديره لجميع الداعمين للأيتام والقائمين على رعايتهم.
وأوضحت مؤسسة “إخاء” أنها قدمت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.8 ألف إعانة مالية، فيما بلغت نسبة توظيف المؤهلين أكثر من 51%، وبلغ عدد الأيتام المبتعثين 12 فرداً.
وأضافت أنها دخلت في 42 شراكة مجتمعية لدعم التمكين والتنمية، وأبرزها الشراكة مع مؤسسة صالح كامل لتنفيذ برامج تدريب الأيتام، والشراكة مع معهد الإدارة العامة لبناء السياسات والإجراءات وقواعد العمل، وجمعية الكشافة.
وأبانت أنها نفذت عدة مشاريع، أبرزها، تنفيذ مشروع السياسات والإجراءات مع معهد الإدارة، وتنفيذ خطة القوى العاملة مع الموارد البشرية، وتنفيذ مشروع تدريب الأيتام لتأهيلهم.
وذكرت أنه في مجال الدعم النفسي والاجتماعي استفاد 103 حالات من الدعم، إضافة إلى تنفيذ 4 برامج للمستفيدين في المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والعلاجية.
وأكد على أن إخاء نفذت 5 مبادرات خلال موسم الحج1444 هـ، فيما وصل معدل الساعات التطوعية إلى أكثر من 16.4 ألف ساعة تطوعية.
وفق “أخبار 24”.