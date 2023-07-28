بيان رسمي من الأهلي طرابلس بعد أزمة مدربه

أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس الليبي، بيانا رسميا، الجمعة، بشأن هجوم مدرب الفريق، التونسي طارق جراية، على الاتحاد العربي، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال.
واستهل فريق الهلال مشواره في النسخة الجارية من كأس الملك سلمان للأندية، بتعادل سلبي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وقال “جراية” في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الاتحاد العربي سمح للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح الخميس، رغم أنه رفض طلبنا”. وأضاف: “سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي”.
وقال الأهلي طرابلس في بيانه: “إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل”.
وأوضح: “أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيداً عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة”.
واختتم البيان: “نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف”.