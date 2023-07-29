التعادل يحسم ديربي النصر والشباب في كأس الملك للأندية

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة النصر ونظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأولى في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
وفشل الفريقان في ترجمة الهجمات التي أتيحت لهما طوال الـ 90 دقيقة إلى أهداف، ليخرج كلاهما بنقطة من المباراة.
وبتلك النتيجة، احتفظ الزمالك المصري بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تواجد الشباب والنصر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل فريق، وبقي الاتحاد المنستيري في المركز الأخير دون نقاط.
أحداث المباراة
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد مرور دقيقتين لتكون من نصيب لاعب الشباب عبدالله الجوعي.
وفي الدقيقة 25 مر فواز الصقور من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن زميله أحمد عبده فشل في تحويلها لداخل الشباك.
وكاد أن يسجل خالد الغنام هدفا في الدقيقة 30، بعد تمريرة من زميله علي الحسن خلف الدفاع، لكن لاعب الشباب الصقور أبعدها لركلة ركنية قبل أن يسددها الغنام في اتجاه المرمى.
وفي الدقيقة 43 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر علي الحسن.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر كاسترو الدفع بـ 3 لاعبين وهم أليكس تيليس وتاليسكا وعبدالرحمن غريب، بدلا من كونان وعبدالمجيد الصليهم، وخالد الغنام.
وبعد 10 ثوان فقط من دخوله بديلا، حصل البرازيلي تاليسكا على بطاقة صفراء.
وحاول اللاعب تاليسكا استخدام سلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 84، لكن حارس الشباب تصدى لها ببراعة.
وفي الدقيقة 62، دخل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر بديلا لزميله عبدالفتاح آدم.
وفي الدقيقة 75، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا لفريق النصر، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:
“نواف العقيدي، نواف بوشيل، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح آدم”. وفق “سبورت 24”.
ولعب الشباب بتشكيل مكون من:
“كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياغو، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، إيفر بانيغا، رياض شراحيلي، ماجد كنبة، جوانكا، عبد الله الجوعي، هتان باهبري، أحمد عبده”.