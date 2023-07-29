كاسترو: ما زلنا نحضّر للدوري.. وهدفنا الفوز بأي بطولة

تحدث المدير الفني لفريق النصر، لويس دي كاسترو، عن تعادل فريقه أمام نظيره الشباب، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقال كاسترو في تصريحات بعد المباراة: “لم نقدم مستوى جيد اليوم.. هذه مباراة ثلاث نقاط، وحصدنا نقطة فقط في ظل الظروف وجاهزية الفريق الخصم، ولكن لسنا راضين، وسنواصل عملنا”.
وأوضح: “نحن لا زلنا نستعد للدوري، لكن عقليتنا دائمًا هي الانتصار في أي منافسة نشارك فيها.. الإرهاق واضح جدًا، الفريق الذي شارك أمام باريس والإنتر مختلف، ودخلنا اليوم باللاعبين الأقل مشاركة في اليابان ويمكن أن يؤمنوا لنا المباراة”.
وتابع: “شبه مستحيل أن تلعب في 3 أيام أمام باريس سان جيرمان، ثم تمرين ثم تواجه الإنتر، ثم سفر لأكثر من 10 ساعات، وتلعب مباراة أخرى، مستحيل ان تشارك بنفس الأسماء، وحاولنا تجهيز اللاعبين الذين يمكن أن يشاركوا، ونعرف أن هذا صعب”.
وواصل: “اليوم لعبنا مباراة بفارق توقيت كبير بين الطائف واليابان، وهو أمر يحتاج فترة تأقلم طويلة، فمثلا الآن الساعة 4 فجرًا في اليابان، أقول لكم عن مشاكلنا ولا نجهل ما قدمه الشباب من مستوى، لا نقول أننا لم ننتصر بسبب الظروف، بل لأننا لعبنا أمام فريق جاهز وجيد”.
وأشار: “تيليس معنا منذ 5 أيام فقط، ويجب أن يلعب مباريات أكثر ليسترجع إمكانياته لأن التمارين فقط لا تساعد اللاعب للعودة لمستواه الكامل، لكن الواقع أننا الآن في ضغط مباريات، ويجب أن نشرك كل اللاعبين”.
وأكد: “في وسط الملعب لدينا لاعبون جيدون، لكن بالنسبة لي كرة القدم لعبة جماعية، يظن البعض أنه بمشاركة لاعب جديد سيرتفع المستوى مباشرة، وهذا غير صحيح يحتاجون للعب باستمرار مع بعض للتأقلم”.
وعن الصفقات الجديدة، قال كاسترو: “حضر مؤخرًا بروزوفيتش وفوفانا وأليكس، الوقت هو ما يخلق التقدم بين اللاعبين، ولم نصل للجاهزية الكاملة بين اللاعبين ومع مرور الوقت والعمل سننجح فيما نريد”.
وبشأن رونالدو، أكد المدرب البرتغالي: “نظركم دائمًا نحو رونالدو وهذا طبيعي، لكن لم تشاهدوا بأن الكثير من اللاعبين الآخرين وأنا كذلك خرجنا غير سعيدين، لا يوجد فريق يدخل الملعب من أجل الفوز ويخرج سعيدًا إذا لم ينتصر”. وفق “سبورت 24”.
وتابع: “لدينا لاعبين يملكون مستوى عالي، وقدموا جهد كبير، وما يفعله بروزوفيتش يتطلب جهد بدني كبير جدًا منه في المباريات، لاعب مستواه عالي ويتحرك كثيرا في الملعب لذلك أرحناه اليوم نظير الجهد البدني الكبير، ليس لديه إي اصابة لكن فضلنا إراحته”. مختتما: “نواف العقيدي قدم أداء جيدًا في مباراة اليوم والمباريات الماضية وأهنئه على ذلك”.