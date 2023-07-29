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رياضة > لاعب السد: الأجواء لها تأثير على مستوى جميع الفريق
29/07/2023   4:15 م

لاعب السد: الأجواء لها تأثير على مستوى جميع الفريق

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تحدث لاعب السد حسن الهيدوس عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “الارتفاع والأجواء لها تأثير بكل تأكيد والدليل هبوط مستوى جميع الفرق في الشوط الثاني وتحديداً أننا في مرحلة إعداد”.

وأضاف: “أمام الوداد لم نقدم المستوى المطلوب وبعد نقص الوداد أغلقوا علينا الملعب ورغم محاولاتنا لكن لم نحصل على النتيجة”. وفق “سبورت 24”.

وكان فريق السد قد تعادل سلبياً مع نظيره الوداد المغربي، قبل أيام، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

لاعب السد: الأجواء لها تأثير على مستوى جميع الفريق

رياضة
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