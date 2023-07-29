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رياضة > 70 مليون يورو تنقل ساديو ماني للنصر
29/07/2023   4:16 م

70 مليون يورو تنقل ساديو ماني للنصر

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علمت مصادر صحفية مقربة من البيت النصراوي أن إدارة نادي النصر اتفقت بشكل رسمي مع إدارة بايرن ميونخ الألماني على شراء عقد اللاعب السنغالي ساديو ماني بقيمة 30 مليون يورو.

كما أكدت المصادر ذاتها أن المفاوض النصراوي نجح في الاتفاق مع الغاني ساديو ماني براتب سنوي بواقع 40 مليون يورو بعقد احترافي يمتد إلى ثلاث سنوات قادمة.

يذكر أن بايرن ميونخ قد وقع مع ماني الموسم الماضي عقداً حتى علم 2025 قادماً من ليفربول الإنجليزي بواقع 40 مليون يورو.

واستبعد الفريق البافاري ماني عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتبًا على موقع تويتر: “ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم”. وفق “سبورت 24”.

وسيصل ماني إلى العاصمة الرياض، بسجل زاخر بالإنجازات بعد إحرازه دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2019 وخوضه نهائيي 2018 و2022، كما رفع معه لقب الدوري الإنجليزي 2020 لينهي الفريق جفافًا عن هذا الإنجاز دام 30 عامًا، بالإضافة إلى كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

70 مليون يورو تنقل ساديو ماني للنصر

رياضة
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