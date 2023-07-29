“8 دفاعيات” سعودية تُبهر زوار “آيدف”

جذبت 8 منتجات دفاعية سعودية الصنع بسواعد وطنية، زوار معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2023″، الذي اختتم أعماله في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا على مدار 4 أيام.
وشهد الجناح السعودي على هامش فعاليات المعرض اجتماعات للشركات المنضوية تحته مع نظيرتها التركية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات.
واطلع المستثمرون والزوار على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة بالمعرض وما احتوته من منتجات وطنية في مختلف مجالات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، كما تم استعراض أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية. وفق “أخبار 24”.
وتواجد في المعرض عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين المحليين والدوليين وقادة الصناعة من المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى عددٍ من الوفود الرسمية في جناح المملكة.