نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على تركي بن محمد

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وذلك عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
وشارك نائب أمير الرياض في صلاة الميت كل من: المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.
كما أدى الصلاة إخوة وأبناء الفقيد الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن تركي بن محمد الكبير، والأمير سلطان بن تركي بن محمد الكبير، والأمير فهد بن تركي بن محمد الكبير، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.