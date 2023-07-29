حجز 80% من وحدات المرحلة الأولى بـ”سدايم” في 3 أيام

أكدت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” إكمال 80% من حجوزات الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من ضاحية سدايم بجدة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاقها للبيع.
وكان محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، قد دشن الضاحية السكنية 17 يوليو الجاري، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون م2.
وتوفر الضاحية السكنية أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية، تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، كما أنها تتميز بتصاميم معمارية مستوحاة من الهوية الحجازية، وذلك لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة. وفق “أخبار 24”.