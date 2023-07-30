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جديد المحليات > بـ”تينها وعنبها”.. الجوف “سلة الخيرات”
30/07/2023   7:24 ص

بـ”تينها وعنبها”.. الجوف “سلة الخيرات”

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حظيت فعاليات ومنتجات مهرجان “خيرات الجوف” في نسخته الثانية، بإقبال كبير من قبل فئات متنوعة من الزوار والمتسوقين، والذي يستهدف دعم المزارعين والأسر المنتجة في المنطقة وتسويق منتجاتهم.

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف، أوبريت بعنوان “خيرات الجوف”، بالإضافة إلى عروض متنوعة ومسابقات وفعاليات للأطفال.

وتنوعت أركان وأجنحة المهرجان بمنتجات زراعية وصناعات تحويلية خاصة الفراولة والزيت والزيتون والصابون والعسل والتين والعنب والتمر، كما ضم عدداً من الورش الزراعية لتطوير المنتجين، ومحاضرات علمية للمختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي للتعريف ببرنامج “ريف”.

مهرجان خيرات الجوف يسوق لمنتجات المنطقة

مهرجان خيرات الجوف يسوق لمنتجات المنطقة

مهرجان خيرات الجوف يسوق لمنتجات المنطقة

وفق “أخبار 24”.

بـ”تينها وعنبها”.. الجوف “سلة الخيرات”

جديد المحليات
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