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جديد المحليات > إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن
30/07/2023   2:02 م

إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

وأوضحت الهيئة أن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

وأبانت أن المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري تأتي بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لـ5 أيام.

المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر 5 برامج تأهيلية

وفق “أخبار 24”.

إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن

جديد المحليات
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