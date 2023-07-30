28 ألف قضية استقبلها “الطب الشرعي” بالرياض

استقبل مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض، أكثر من 28 ألف قضية طبية وشرعية خلال النصف الأول للعام الجاري 2023.
وقالت “صحة الرياض” إن القضايا الواردة شملت قضايا مراقبة سموم، وقضايا شرعية، وأخرى جنائية ومشتبه بها من جهات التحقيق والادعاء العام، وقضايا أحياء طبية شرعية.
وأوضحت أن القضايا المختصة بمجال مراقبة السموم بلغت أكثر من 24 ألف قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بخدمات الطب الشرعي 625 قضية، لافتة إلى أن 3.3 ألف حالة شملت الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه بها جنائيا من جهات التحقيق والادعاء العام، وحالات أحياء طبية شرعية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المركز تمكن من رفع جودة البيانات لشؤون الوفيات والمساهمة في تحسين ترميز أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وتدريب أطباء البورد السعودي في تخصص الطب الشرعي، مشيرة إلى إطلاق نظام الربط الإلكتروني “سديد” الخاص بالطب الشرعي؛ في منطقة الرياض كأول منطقة على مستوى المملكة بشكل تجريبي.