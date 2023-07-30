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جديد المحليات > صرف 111 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
30/07/2023   2:18 م

صرف 111 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الـ10 لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111.8 مليون ريال في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61,9 ألف طن، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ مليار ريال، وذلك لكمية 598.8 ألف طن، لـ 1896 مزارعاً.

إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ مليار ريال

وفق “أخبار 24”.

صرف 111 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

جديد المحليات
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