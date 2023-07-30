توطين صناعة القناع عالي الكفاءة “N95”

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج قناع عالي الكفاءة 95N، بالشراكة مع شركة نوبكو الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وشركة عناية، والجهات الحكومية المستفيدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة إلى تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه نحو أسواق التصدير، كذلك نقل تقنيات جديدة للمملكة؛ وذلك تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وتقوية سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 24 مليون ريال خلال 5 سنوات لمدة الاتفاقية المحددة، مبينا أنها ستساهم بشكل كبير في خلق وظائف جديدة في السوق المحلية، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقية، وتمثَّلت في الجهات الصحية ذات العلاقة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة نوبكو.