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جديد المحليات > فرصة استثمارية في الثروة الحيوانية بالمزاحمية
30/07/2023   2:19 م

فرصة استثمارية في الثروة الحيوانية بالمزاحمية

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية في تربية وتسمين الماشية وتصنيع اللحوم، بمحافظة المزاحمية في منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن نوع النشاط في الأنشطة الزراعية والحيوانية ومدة العقد 25 عاماً، مبينة أن الفرصة تهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستلام العروض سيكون 10 ربيع الآخر 1445هـ، وموعد فتح المظاريف 11 من نفس الشهر، ويمكن الاطلاع وشراء كراسة الشروط والمواصفات بالدخول إلى منصة “فرص”.

الفرصة تهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة

وفق “أخبار 24”.

فرصة استثمارية في الثروة الحيوانية بالمزاحمية

جديد المحليات
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