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جديد المحليات > لوحة سيارة تحقق مزايدة بـ45 ألف ريال
30/07/2023   2:17 م

لوحة سيارة تحقق مزايدة بـ45 ألف ريال

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حققت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، مزايدات بـ 45 ألف ريال حتى الآن.

وحصلت اللوحة (د د د 8000) على المزايدة الأعلى بـ45.5 ألف ريال، فيما بلغت المزايدات على 16 لوحة أخرى، أكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة حتى الآن.

ووصلت المزايدات على اللوحات (د ى ب 9999)، و(د ق ل 22)، و(د و ه 1111) إلى أكثر من 11 ألف ريال، فيما حصلت اللوحة (د ه ا 7777) ولوحات أخرى على مزايدة بـ10 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبينة أن المشاركة في المزاد تتم من خلال الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

لوحة سيارة تحقق مزايدة بـ45 ألف ريال

جديد المحليات
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