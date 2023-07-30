“لوبريف”: ارتفاع الأرباح إلى 900 مليون بالنصف الأول

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” (الأحد)، ارتفاع أرباحها إلى أكثر من 900 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تصل إلى 22%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحاً بنحو 455 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ونسبة 2.06% مقارنة بالربع الأول.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، للانخفاض في بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، نظراً لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط، إلى جانب ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس، بالرغم من انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس. وفق “أخبار 24”.
وأبات أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود أيضاً لانخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، فيما يرجع ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات زيوت الأساس، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.