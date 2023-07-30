تعاون بين “العقاري” و”الأهلي” لتنويع الدعم السكني

وقّع صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، اتفاقية إطارية لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن.
وتهدف الاتفاقية إلى تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” والتي توفر حلولًا ومزايا متنوعة، بحيث تتيح باقةُ دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين الحصولَ على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، والوحدات السكنية الجاهزة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تتيح برنامج الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبرنامج الرهن الميسر، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج ضمانات التمويل العقاري. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن 5 جهات تمويلية معتمدة تقدم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني لمنتج البيع على الخارطة ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.