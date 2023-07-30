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جديد المحليات > بدء إجراءات الملتحقين من حملة الثانوية بـ “فهد الأمنية”
30/07/2023   4:08 م

بدء إجراءات الملتحقين من حملة الثانوية بـ “فهد الأمنية”

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بدأت كلية الملك فهد الأمنية، بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية دورة 67 لحملة شهادة الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي.

وتحرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق أنظمة قائمة وتحقيق فرص متساوية للمتقدمين مروراً بمرحلة تحقق الشخصية، يليها إدخال البيانات وقياس الطول والوزن، ثم مراحل الكشف الطبي واللياقة البدنية، ومرحلة المقابلة الشخصية.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، قد أعلنت الخميس الماضي نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم 67 للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية، عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.

بدء إجراءات الملتحقين من حملة الثانوية بـ “فهد الأمنية”

جديد المحليات
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