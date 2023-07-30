بـ”36.5 مليار” .. “STC” تكسر حاجز الإيرادات “النصفية”

ارتفعت إيرادات مجموعة stc خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.17%، مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، لتصل إلى 36.5 مليار ريال، وهي أعلى إيرادات للشركة.
وأكد تقرير للمجموعة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو، أن إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 0.90%، مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، ليصل إلى 18.4 مليون ريال.
سيعزز التوسع من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات
وأضاف أن صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع بنسبة 4.17% مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، ليصل إلى 6.1 مليون ريال، مشيرًا إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2023 لا تشمل الربح من بيع أرض الخبر.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد “خلال الفترة الماضية، وبالتوافق مع رؤية الشركة وإستراتيجيتها “2.0 DARE”، التي تتضمن التوسع في الحجم والنطاق، قامت مجموعة stc من خلال شركة “solutions”، بالتوقيع على عرض ملزم للاستحواذ على نسبة 40% من شركة “Devoteam Middle East” الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية المبتكرة للأعمال”.
وشدد على أن ذلك سيعزز التوسع من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي من خلال منظومة متكاملة من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية، وخدمات تعهيد الأعمال، وغيرها.
تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة
وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن stc في موسم الحج لهذا العام قامت بتجهيز المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة، نتج عن ذلك تحقيق نمو ملحوظ في حركة الشبكة والبيانات، إذ سجلت شبكة الجيل الخامس ارتفاعاً في حجم الاستخدام خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 211% مقارنة بموسم الحج للعام الماضي، ونمواً في عدد المستخدمين الدوليين لشبكتها بنسبة 39% مقارنةً بأعداد المستخدمين الدوليين في العام السابق.
وأشار إلى ارتفاع عملاء التجوال الدولي على شبكة stc بنسبة 121% عن العام الماضي، معربًا عن فخره بدور الشركة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال المساهمة في إنجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال “الوتيد”: “نفخر في stc بدورها الريادي في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، وتواصل سعيها لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية وتوفير خدمات اتصالات عالمية المستوى بما يخدم المجتمعات المحلية والإقليمية وبما يتوافق مع إستراتيجيتنا “DARE2.0″، وهو ما يرفع من مستوى تطلعاتنا لمواصلة استثماراتنا والتوسع في نطاق العمل لتقديم أفضل وأحدث التقنيات ضمن منظومتها الرقمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وكانت الشركة قد أعلنت وصول أطول كابل بحري في العالم “2Africa” إلى مدينة جدة وينبع، على أن يصل إلى مدينة ضبا في وقت لاحق من هذا العام وإلى مدينة الخبر خلال عام 2024.
تحسين وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات استضافة البيانات
ويعد هذا الكابل من أطول الكابلات البحرية في العالم، وسيربط هذا المشروع 33 دولة عبر ثلاث قارات: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
ووقعت شركة center3″ ” كذلك على اتفاقية إستراتيجية مع شركة هواوي لإنشاء منطقة سحابية في المملكة التي ستوفر خدمات سحابية متطورة وآمنة على أعلى المستويات لتقديم خدمات استضافة البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، كما عززت الشركة سعة مركز بياناتها في مدينة الرياض بمقدار 9.6 ميجاوات.
ويهدف هذا التوسّع إلى تحسين وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات استضافة البيانات التي تقدمها “center3” لعملائها بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت المجموعة عن وصول قيمة الاستثمارات التي حصل عليها رواد الأعمال المشاركون في مسرّعة inspireU إلى أكثر من 700 مليون ريال.
ونجحت مسرّعة inspireU منذ إطلاقها، في تمكين أكثر من 90 مشروعا رقميا ناشئا بمختلف المجالات؛ وبلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع التي احتضنها البرنامج أكثر من 12 مليار ريال.
كما استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع inspireU الريادية التي وفَّرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل.