“البلديات” و”التجارة” تردعان رافعي “الأسعار”

انضمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة التجارة في ضبط “مخالفات البيع”، حيث ضمنت وزارة الشؤون البلدية المخالفات المتعلقة بالبيع ضمن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 1444هـ – 2023م.
واشتملت مخالفات البيع التي ضمنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية للعام 1444هـ – 2023م، مخالفة زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، ومخالفة زيادة الأسعار المحددة بقرار من الجهة المختصة، وحددت الغرامة لكلا المخالفتين بـ”الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال” .
وجاء من ضمن مخالفات البيع الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية مخالفة “الامتناع عن البيع” وحددت غرامتها بحسب فئة تصنيف البلدية: (الفئة الأولى 1000 ريال و الفئة الثانية 800 ريال والفئة الثالثة 600 ريال والفئة الربعة 400 ريال والفئة الخامسة 200 ريال).
كما ضم كذلك مخالفة الامتناع عن إعطاء فاتورة والتي تراوحت غرامتها بحسب فئة تصنيف البلدية: ( الفئة الأولى 1000 ريال و الفئة الثانية 800 ريال والفئة الثالثة 600 ريال والفئة الرابعة 400 ريال والفئة الخامسة 200 ريال)
أما مخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة فكانت غرامتها بحسب فئة تصنيف البلدية: ( الفئة الأولى 1000 ريال و الفئة الثانية 800 ريال والفئة الثالثة 600 ريال والفئة الرابعة 400 ريال والفئة الخامسة 200 ريال).
ومن بين المخالفات الواردة في الجدول أيضا مخالفة الهدر بالدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا، وتم تحديد غرامتها وفقا لفئة تصنيف البلدية: ( الفئة الأولى 5 آلاف ريال والفئة الثانية 4 آلاف ريال والفئة الثالثة 3 آلاف ريال والفئة الرابعة 2000 ريال والفئة الخامسة 1000 ريال). وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص مخالفة إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، فقد حددت الوزارة غرامتها بحسب فئة تصنيف البلدية: (الفئة الأولى 10 آلاف ريال والفئة الثانية 8 آلاف ريال والفئة الثالثة 6 آلاف ريال والفئة الرابعة 4 آلاف ريال والفئة الخامسة 2000 ريال).
وتم تحديد غرامة عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية التي تستلم دقيق معان بحسب فئة تصنيف البلدية: (الفئة الأولى 1000 ريال والفئة الثانية 800 ريال والفئة الثالثة 600 ريال والفئة الرابعة 400 ريال والفئة الخامسة 200 ريال).
الجدير ذكره أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أقرت الشهر الماضي تحديثًا لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية بما يراعي اقتصاديات المدن وحجم المنشأة ومدى تأثير المخالفة وتكرارها، حيث شمل القرار إتاحة الفرصة للمحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة 120 يوماً وفترة 90 يوماً لمخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة لتعديل أوضاعهم.