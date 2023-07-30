“ساما” يعتمد قواعد التقنية “المالية التأمينية”

اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد عبر منصة “استطلاع”.
وأكد “ساما” أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطورات في صناعة التأمين، وخدمات التقنية التأمينية، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة، وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن القواعد تتميز بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك المركزي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين ممارسي التقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، ويمكن الاطلاع على القواعد التقنية المالية التأمينية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ “ساما”.