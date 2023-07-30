“تقييم” تعتمد مراقبة جودة الأداء المهني

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، خلال اجتماعه الـ 40، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
كما وافق على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجنة القيد وإضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن فروع التقييم المعتمدة لدى الهيئة.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيالها، كما استعرض أداء الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2023، ونتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابعة.
وفق “أخبار 24”.