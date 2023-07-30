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جديد المحليات > “المرئي والمسموع”: الفيلم المخالف لقيمنا لن “يُعرض”
30/07/2023   8:12 م

“المرئي والمسموع”: الفيلم المخالف لقيمنا لن “يُعرض”

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كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن الضوابط المتبعة في فسح الأفلام بالمملكة، مشددة على أنها تراقب بشدة الأفلام للتأكد من سلامة المحتوى قبل عرضها، والذي يثبت به مخالفات لقيم المجتمع السعودي لن يُعرض.

وقالت الهيئة في تصريح لـ “أخبار 24“: إن الأفلام التي فيها مخالفات، يتم فيها مخاطبة المنتج، لجعلها مناسبة للضوابط الخاصة بالمملكة وفي حال رفض المنتج التجاوب لأنه يريد إيصال رسالة مخالفة لقيمنا فلن يُسمح بعرضها.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن قسم التصنيف السينمائي في الهيئة يقوم بمراقبة الأفلام قبل عرضها في دور السينما، من خلال مراقبين متخصصين في المجال، بحيث تكون هناك آراء متفاوتة، ويتم نقاشها وتحديد التصنيف العمري وإذا كانت هناك أي تعديلات مطلوبة يتم رفعها إلى الاستوديو.

وحددت الهيئة 6 تصنيفات عمرية، أربعة منها مناسبة لأفراد العائلة وهي “PG، G، PG 15، PG12″، وتصنيفان للبالغين وهما “R15، وR18″، مشيرة إلى أن التصنيف العمري هو وسيلة تساعد الأسرة على اختيار الأفلام المناسبة لأبنائهم.

“المرئي والمسموع”: الفيلم المخالف لقيمنا لن “يُعرض”

جديد المحليات
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