الفتح يسخر من إمكانية ضم ميندي بعد الكلاسيكو

سخر نادي الفتح من طرح فكرة التعاقد مع ظهير ريال مدريد فيرلاند ميندي بعد الأداء السيئ الذي ظهر به في الكلاسيكو الودي أمام برشلونة، وخسره الملكي بثلاثية نظيفة.
كان ميندي بدأ لقاء الكلاسيكو أساسيًا لكنه غادر اللقاء مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التى جمعت الفريقين وديًا بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
القصة بدأت بعد اللقاء بعدما نشر حساب تابع لمشجعي الريال على “تويتر” يعرض فيه خدمات الظهير الفرنسي على الأندية السعودية ليلحق بباقي نجوم الكرة العالمية الذين انضموا إلى الدوري السعودي. وفق “سبورت 24”.
وتفاعل نادي الفتح مع الحساب التابع لمشجعي الملكي، وأعاد تغريد الرسالة معلقًا : “شكرا، ولكن أبقه في ناديك”، مع وضع علامة ساخرة.