“المركزي الأوروبي” يكشف مصير “رفع الفائدة”

رهنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفع سعر الفائدة أو تعليق زيادتها بأحدث البيانات الواردة للبنك بشأن المستجدات الاقتصادية.
ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم اليورو تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي (الخميس) في إطار سعيه لكبح التضخم المرتفع.
وأوضحت كريستين لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي قد يوقف حملته بشأن تكاليف الاقتراض قريباً، كونه منفتحاً خاصة فيما يتعلق بالقرارات المستقبلية.
وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل في 14 سبتمبر، مضيفة: “قد تكون هناك زيادة أخرى في سعر الفائدة أو ربما توقف مؤقت”. وفق “أخبار 24”.