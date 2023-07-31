ترقب لإطلاق “البحر الأحمر” وجهةً عالمية

كشفت شركة “البحر الأحمر الدولية”، المُطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”، عن أحدث المستجدات حول التقدم المُحرز في أعمال البناء في المرحلة الأولى لوجهة “البحر الأحمر”، وذلك بعد مرور 6 سنوات؛ على إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن المشروع، كجزء من رؤية المملكة 2030.
وتستعرض الشركة أعمال تطوير المشروع، والذي شهد حتى الآن افتتاح أول ثلاثة فنادق في الوجهة ويُنتظر أن تتبعها المرحلة الأولى من المطار في وقتٍ لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى الوجهة، خاصة في أعمال تطوير 13 فندقا إضافياً، والتي تمثل المرحلة الأولى من الوجهة.
وأكد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”؛ الاقتراب من اللحظة التي انتظرها الجميع، منذ اللحظة الأولى، لإعلان المشروع، بينما يتم الاستعداد فعليا لإطلاق وجهة البحر الأحمر للعالم؛ وأنه على مدى 6 سنوات، تم إحراز تقدم استثنائي في تطوير منتجعات فاخرة وتشييد بنية تحتية مستدامة، تُعد الأفضل في فئتها بموقع بناء ناءٍ.
وأضاف في حديثه “بينما يتزايد الترقّب لافتتاح أول فنادقنا والمرحلة الأولية من مطارنا الذي يعمل بالطاقة الشمسية، فإننا منهمكون أيضا بالعمل على ما تبقى من تطوير المرحلة الأولى، ونحن على استعداد لتقديم عددٍ لا يحصى من اللحظات الاستثنائية في رحلتنا لوضع السعودية بكل فخرٍ على خريطة السياحة العالمية كوجهة لا بدّ من زيارتها”.
واكتمل بناء منتجع “ديزرت روك” الجبلي بنسبة تفوق 50% بشكلٍ عام، وهو منتجع فريد من نوعه يتم بناؤه في واجهة صخرية، حيث نفذت الشركة أعمال الحفر والنحت للغرف العشرة المدمجة في جانب الجبل إلى جانب أعمال الحفر لــ 195 مترا من الأنفاق، كما قطعت الأعمال الهيكلية وأعمال البنية التحتية الرئيسية شوطا كبيرا، بما في ذلك بناء فلل الوادي، ومراكز الضيوف، وغيرها من هياكل البنية التحتية.
كما يستمر العمل في تطوير جميع المنتجعات الـ 11 والبنية التحتية في جميع أنحاء جزيرة “شُورى”، إذ تم البدء بتنفيذ أكثر من 100 عقد بناءٍ ممنوح في وقت سابق، كما طرح عددٍ مماثل في السوق ك مناقصات أيضاً.
وتواصل الشركة تحقيق القدر الأقصى من تبني نمط التصنيع خارج الموقع مع التقدم السريع الذي تحرزه من خلال الهياكل مسبقة الصنع، وكبسولات دورات المياه، وكذلك قرب اكتمال أعمال البناء الهيكل الخشبي في نادي الجولف.
وعلى مدى الأشهر المقبلة، تنتقل “البحر الأحمر الدولية” إلى البدء في أعمال تصميم وتجميل الشاطئ التي تتضمن إنشاء موائل جديدة لأشجار المانغروف.
وحول جزيرة “شيبارة”، نفذت الشركة أعمال تركيب جميع الفلل الـ 38 العائمة فوق الماء والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقد استغرق فريق العمل 9 ساعات لتركيب الفيلا الأولى، إلا أن إتقان الشركة لهذه العملية، أسهم في تقليل الوقت المستغرق لتركيب الفيلا الواحدة إلى أقل من ساعتين.
ووصلت أولى الفلل الشاطئية إلى الجزيرة، وتم تركيبها بنجاح، كما تم إحراز تقدم كبير في الهياكل والبنية التحتية، بما في ذلك أعمال للمنتجع الصحي ومطعمان متخصصان.
وعلى مستوى تحديثات البنية التحتية، استكملت الشركة مراكز توفير المرافق اللوجستية التشغيلية قبل افتتاح الفنادق الأولى، كما يجري بالفعل نقل أكثر من 150 شاحنة محمّلة بالمواد، وألفي شخص إلى مختلف مواقع المشاريع البحرية كل يوم.
ويسير العمل في مطار “البحر الأحمر الدولي” حسب الخطة الزمنية الموضوعة، والذي بات في طريقه لبدء استقبال أولى رحلاته الداخلية في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
وأكدت الشركة الأسبوع الماضي، اكتمال تركيب أكثر من 750 ألف لوحة خلايا شمسية لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”، إذ تقع إحدى محطات الطاقة الشمسية الخمس بالقرب من منتجع “الكثبان الجنوبية” الذي تُشغله علامة “سيكس سينسز” التجارية، والذي سيكون أول فندق يتم افتتاحه في الوجهة خلال الأشهر المقبلة، كما يجري حالياً تشغيل مرافق هذا المنتجع بواسطة محطة الطاقة الشمسية. وفق “أخبار 24”.
ويعمل أكثر من 25 ألف شخص في وجهة “البحر الأحمر”، على تسليم المشاريع بوتيرة سريعة في كافة أنحاء الوجهة.
وستستأنف وجهة “البحر الأحمر” ستتألف عند اكتمالها بحلول عام 2030 من 50 منتجعاً، توفر ما يصل مجموعه إلى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام.