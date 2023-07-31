“وصول” أكبر سفينة حاويات لـ”ميناء جدة”

استقبل ميناء جدة الإسلامي، أكبر سفينة حاويات تصل إلى الموانئ السعودية والمعروفة باسم “MSC LORETO” التابعة للخط الملاحي السويسري “MSC” ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61.3 متر، وعمقها يتجاوز 33 متر.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن الطاقة الاستيعابية للسفينة تبلغ 24.3 ألف حاوية قياسية، بغاطس 17 مترًا، مشيرةً إلى أن مساحة سطحها تبلغ حوالي 24 ألف م2، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 22.5 عقدة.
وبيّنت أن السفينة الضخمة تنقل مجموعة واسعة من البضائع والمواد الخام إلى المنتجات النهائية، مثل الآلات والبلاستيك والمطاط والإلكترونيات والأثاث، وهي جزء من سلسلة من 6 سفن عملاقة، كما أنها مجهزة بتقنيات وميزات حديثة تجعلها فعالة في استخدام الطاقة والوقود.
وأشارت إلى أن وصول تلك السفينة إلى الميناء يعزز ميزته التنافسية ويؤكد تطور البنية التحتية له التي تؤهله لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إذ شهد ضمن عمليات التطوير تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، إضافة إلى عمليات التوسعة المستمرة.
وأضافت أن عمليات الإسناد التجاري أسهمت كذلك في رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70%، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية بحلول 2030.
كما يعكس اختيار السفينة العملاقة لميناء جدة قوة الحركة التجارية بالميناء، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، والربط الملاحي بين المملكة والعالم، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًا ومحور ربط القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل عام 2021 أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل بالغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام (LNG) ، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة، ويمتاز بإمكانات تشغيلية تجعله واحدًا من أهم الموانئ الكبرى في المنطقة.