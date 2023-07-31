3 جهات تتعاون لتطوير 12 متنزهًا وطنيًا

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الوزارة، وصندوق التنمية السياحي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة استثمار وتطوير أجزاء من 12 متنزهًا وطنيًا في عدد من المناطق؛ لتعظيم الفائدة من الأصول وإبراز المملكة كوجهة سياحية رائدة محليًا وعالميًا، كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، للاستفادة من الإمكانيات المشتركة، لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمواقع المستهدفة وإبداء المرئيات حيالها واعتمادها، ووضع آليات وإجراءات وضوابط الاستثمار، وجذب المستثمرين المحليين والعالميين وتحفيزهم. وفق “أخبار 24”.
ويأتي توقيع الاتفاقية، امتدادًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي بتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، التي حددت بشكل عام أوجه التعاون في تعزيز الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية، بما يعود بالنفع على الوطن، من خلال دعم وجذب الاستثمارات الخاصة والعامة في القطاع السياحي، تحقيقًا للاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة.