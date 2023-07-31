“إنفاذ” يستهل أغسطس بـ24 مزادا لـ 300 عقار

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الإثنين)، إقامة 24 مزادًا علنيًا ما بين حضورية وإلكترونية، في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2023، لبيع وتصفية 304 عقارات متنوعة ما بين سكني، وتجاري، وزراعي، وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.
وأوضح “إنفاذ” أن المزادات تشمل 90 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد أرجوان، ومشارف مكة، وأعماق الحضوري، وثروات الغربية، والوفاق، وشفا الطائف، ودرة الغربية الإلكتروني، ثم 72 عقارًا بمنطقة الرياض في مزاد مساكن الرياض الحضوري، ومزاد حياة الرياض، وقمم القويعية، ومشارق الرياض، وأفيا الإلكتروني.
وأضاف أن المزادات تشمل أيضا 69 عقارًا بمنطقة القصيم تبدأ بمزاد مكاسب بريدة الحضوري، ومزاد أوتاد القصيم 3، وواحة نجد مشارف القصيم الإلكتروني، ثم 56 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد مرجان الشرقية، وأمواج الخبر، ومساكن الخبر الحضوري، ومزاد ندى الخبر الإلكتروني.
كما تتضمن المزادات وفق “إنفاذ”، 8 عقارات في منطقة الجوف في مزاد قطاف الجوف الإلكتروني، و4 عقارات في منطقة المدينة المنورة بمزاد أنوار المدينة الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمنطقتي عسير والباحة في مزاد سما عسير وزهرة الجنوب الإلكترونيين، مبينة أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.
وفق “أخبار 24”.