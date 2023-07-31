وزير الاستثمار: واثقون من احتضان “أكسبو 2030”

أبدى وزير الاستثمار خالد الفالح، ثقته من أن المملكة شبه متأكدة من احتضان الرياض إكسبو2030 ومتفائلة بدعم البرازيل لملفها.
وأوضح خلال حديثه في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 44% العام الماضي على أساس سنوي ووصل إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أن المملكة والبرازيل ستوقعان 26 مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار والتجارة بينهما، مبيناً أن الرياض ثاني أكبر مستورد للسلع البرازيلية في العالم العربي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن خطة المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية تتطلب استثمارات كبيرة في البطاريات الكهربائية والمعادن الحرجة.
من جهته، أكد عمدة ساوباولو أن مدينته يمكنها التعاون مع المملكة في أمن الطاقة باعتبارها رائدة في إنتاج الإيثانول، مبدياً ترحيبه بوجود مكتب للمملكة في المدينة لتعزيز الاستثمارات، ومشيراً إلى أن المؤتمر سيفتح تاريخاً طويلاً من التعاون.