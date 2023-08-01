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جديد المحليات > “الذهب” يقتات على “الدولار”
01/08/2023   7:25 ص

“الذهب” يقتات على “الدولار”

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بمعدل أفضل أداء شهري لها خلال آخر 4 شهور، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات إنهاء دورات التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1967.77 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعد المعدن الأصفر 2.5 % منذ بداية الشهر، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتسجل عند التسوية 2009.20 دولار للأوقية.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، حيث تزامن ذلك مع ارتفاع الفضة نحو 1.8 % إلى 24.77 دولار للأوقية، وزيادة البلاتين 1.8 % إلى 952.55 دولار للأوقية، والبلاديوم 3.1% إلى 1284.05 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.

“الذهب” يقتات على “الدولار”

جديد المحليات
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