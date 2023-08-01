“الخريف”: 15 مشروع بـ”تسريع الأعمال”

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن 15 مشروعاً ستدخل في حاضنات تسريع الأعمال ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد استقبال 600 متقدم، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والمنظومة ستعمل لمساعدة رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع.
وأوضح، خلال كلمته في حفل برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها وقياسها بشكل مستمر، ومستهدفاتها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسراع في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة ومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري والمشاريع التي تتناسب مع طموحاتهم، والعمل معهم لتحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع على أرض الواقع.
وأشار إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي يهدف إلى العمل مع المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصراً على المشاريع الضخمة والكبيرة، حيث توفر الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجيتي التوطين والصادرات وعدد من الاستراتيجيات ذات العلاقة فرصًا كبيرة جدًا لرواد الأعمال للدخول في القطاع الصناعي. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الوزارة عملت مع عدد من المستثمرين والشركات الكبيرة على عدد من المشاريع التي وصلت إلى حوالي 160 فرصة، أطلقت منها 70 فرصة.