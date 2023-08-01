فيصل بن مشعل: عنب القصيم “يُميزها”

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن إنتاج مزارع العنب بجودته العالية وأصنافه المتعددة، أصبح من الأمور التي تتميز بها المنطقة.
وأطلق أمير القصيم مهرجان العنب بالقصيم في نسخته العاشرة، بمركز البسيتين التابع لمحافظة عيون الجوا، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومحافظ عيون الجواء محمد العساف وغيرهم.
وأوضح أن مهرجان العنب في القصيم أسهم في تنوع وتعدد الأصناف التي تنتجها مزارع العنب بالمنطقة، والتي ارتفع عددها إلى أكثر من 25 صنفًا، مشيدًا بدور منتجي ومزارعي العنب بالمنطقة الذين كان لهم دور كبير في تطوير هذا المنتج الاقتصادي، والمحافظة على جودته خلال السنوات الماضية.
وأعرب أمير المنطقة عن تطلعاته بأن يواصل منتجو العنب التميز في تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بمنتج العنب.
وفور وصوله لمقر المهرجان، اطلع أمير المنطقة على ما يحتويه من أقسام مختلفة، ومعارض متعددة، اشتملت على أكثر من 80 معرضًا، كما وقف على إنتاج المزارع المشاركة في معارض المهرجان. وفق “أخبار 24”.
واطلع على جهود المهتمين في الصناعات التحويلية لمنتج العنب، ثم توجه للحفل المقام بهذه المناسبة، والذي تخلله كلمة محافظ عيون الجواء محمد العساف، والذي أبدى فيها سعادته بحضور أمير المنطقة ورعايته للمهرجان.
وثمن “العساف” رعايته المستمرة ودعمه لمهرجان العنب بالقصيم، الذي أسهم في دعم مزارعي ومنتجي العنب وتطور الإنتاج، وارتفاع عدد المزارع المنتجة حتى بلغت قرابة 100 مزرعة.
وقَدم عرضًا مرئيًا، استعراضًا لمسيرات المهرجان منذ انطلاقته بفكرة ومباركة من أمير القصيم، كما كرم في نهاية الحفل الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيم المهرجان.