بـ”100 ألف متر”.. “الترفيه” تكشف وجهة المدينة

بدأت شركة مشاريع الترفيه السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة.
وتدعم الوجهة الترفيهية الإستراتيجية التي تتبناها منطقة المدينة المنورة لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة، مما يعزز من الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.
وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، بجانب حديقة الملك فهد المركزية، لتتكامل معها بوصفها جزءًا منها؛ حيث تترابط مسارات الأخيرة مع الممرات المفتوحة والحدائق المنسقة بعناية للوجهة، ما يوفر للزوار واحة من الخيارات الترفيهية المحسنة والعروض عالية الجودة التي تسهم في إثراء حياة المجتمع.
وتقدم الوجهة الجديدة للزوار تجارب عائلية مليئة بالتشويق، وتشمل مجموعة من خيارات ألعاب الركوب عالمية المستوى ضمن مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، كما يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بمسار السيارات الكهربائية “الكارتينج” على مستويين مختلفين وبطول أكثر من 330 مترًا.
وسيتيح مركز Discovery Adventures الفرصة لخوض مغامرات استثنائية مع مسارات السير الطويلة، ومسارات بيوت الأشجار، والعديد من التحديات والمهام التعليمية في أجواء تشبه الأدغال، بينما يوفر مركز Play-Doh الترفيهي ثلاث مناطق مختلفة تتيح للأطفال إطلاق العنان لمخيلاتهم وإبداعاتهم. وفق “أخبار 24”.
وستجلب الوجهة الجديدة أبرز المعالم الترفيهية إلى المدينة المنورة، بما في ذلك سينما مزودة بأحدث التجهيزات مع صالات عرض آيماكس وأخرى مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى صالة بولينج تضم 10 مسارات، كما سيحظى زوار الوجهة بفرصة للاسترخاء وتجديد نشاطهم في مركز لياقة واستجمام مميز، بالإضافة إلى العديد من منافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي من علامات محلية وعالمية تناسب مختلف الأذواق.
وتستثمر الشركة أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع حيث أعلنت سابقًا عن بدء تشييد الوجهة الترفيهية في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك، وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.