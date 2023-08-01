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جديد المحليات > طقس شديد الحرارة وأتربة مثارة بمكة والرياض
01/08/2023   7:22 ص

طقس شديد الحرارة وأتربة مثارة بمكة والرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

ونوه المركز إلى تأثير رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان، وعلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وأشار إلى أن مدينة الأحساء ستكون الأعلى في درجات الحرارة بـ 50 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة في الدمام إلى 49 درجة، فيما تصل في حفر الباطن والخرج إلى 47 درجة. وفق “أخبار 24”.

ويتوقع كذلك أن تسجل الحرارة في كل من مكة المكرمة والرياض وبريدة ووادي الدواسر 46 درجة، بينما تصل في المدينة المنورة وجدة إلى 43 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة وأتربة مثارة بمكة والرياض

جديد المحليات
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