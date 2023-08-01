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رياضة > بروزوفيتش: انتظروا النصر المباراة المقبلة
01/08/2023   8:05 ص

بروزوفيتش: انتظروا النصر المباراة المقبلة

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أكد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، أنه يحرص دائمًا على بذل أقصى ما لديه من أجل مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات، مشيدًا بأداء جميع اللاعبين أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وحقق النصر فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وقال بروزوفيتش في تصريحات عقب المباراة: “المباراة الأولى لم نظهر بالشكل المطلوب نتيجة عدم الراحة بعد العودة من رحلة اليابان، وسنقدم أداء أفضل في المباراة القادمة”. وفق “سبورت 24”.

من جانبه قال اللاعب خالد الغنام إن الفريق تأثر برحلة اليابان أمام الشباب، لافتًا إلى أن الفريق هدفه صدارة المجموعة ومواصلة المشوار في البطولة.

بروزوفيتش: انتظروا النصر المباراة المقبلة

رياضة
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