الفتح يتفق مع الأرجنتيني لوكاس زيلارايان

اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس زيلارايان للانتقال لصفوفه بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بعد شراء المدة المتبقية من عقده من نادي كولومبوس كرو الأمريكي.
ويعتبر لوكاس من اللاعبين المميزين في خطي الوسط والهجوم، ورغم مولده في الأرجنتين إلا أنه اختار تمثيل منتخب أرمينيا وخاض معه العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أوروبا.
وسبق له تمثيل فريق بيلغرانو الأرجنتيني وحقق معه لقب الدوري، كما تألق بشكل لافت مع فريق تيغريس المكسيكي وحقق معه لقب الدوري أكثر من مرة. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن لوكاس سجل هدفًا من مسافة 51 متراً عن المرمى في الدوري الأمريكي في شباك فريق شارلوت في السادس من أكتوبر الماضي، والذي اعتبر أحد أطول الأهداف التي سجلت من ركلة حرة في تاريخ كرة القدم.